Mourinho out, la compagnia aerea Ryanair ha ironizzato sull’addio allo Special one

Mourinho saluta la Roma dopo un esonero inaspettato. Al suo posto Daniele De Rossi. L’ironia della Ryanair.

C’eravamo tanto amati. È finita tra Mourinho e la Roma. La disfatta nel Derby di Coppa Italia e la sconfitta ulteriore con il Milan a San Siro hanno portato all’esonero del tecnico portoghese dalla società. Dan Friedkin è arrivato a Trigoria prendendo in mano la situazione e salutando lo Special One che va via da Roma con 44 vittorie e 29 sconfitte più una Conference League che ha il sapore di storia: è lui il primo ad averla vinta.

Una soddisfazione che non gli porterà via nessuno, ma ora l’allenatore portoghese deve lasciare spazio a Daniele De Rossi. È lui il futuro immediato di questa squadra. Almeno fino a giugno, poi si vedrà. È stato chiamato per mettersi subito al lavoro: senza troppi convenevoli.

Addio Mourinho

Lui ha accettato di buon grado, ma l’ombra di Mourinho è ancora ben visibile: lo stesso De Rossi ha detto “Non vorrei mettermi nei suoi panni” rispetto alla pressione mediatica che avrebbe subito a Roma. Ora De Rossi in quei panni è stato chiamato a starci nuovamente.

Non solo come tifoso, ma anche e soprattutto come leader e riferimento. Questo basta ai tifosi, non al resto degli appassionati. Gli antagonisti della squadra giallorossa festeggiano per la crisi, c‘è anche chi con ironia prova a metabolizzare un cambiamento troppo veloce: è il caso della compagnia aerea Ryanair.

Il colosso aziendale dedicato ai voli non è la prima volta che usa la stretta attualità per fare marketing. Così sui suoi canali social si legge: “José Mourinho, il tuo volo da Roma per ovunque imbarcherà a breve dal gate 3A”.

L’ironia della Ryanair

Le reazioni dei tifosi sono facili da immaginare: è tutto un susseguirsi di risate (per i detrattori) e sofferenza (per gli affezionati). Ci sono frasi di vario genere a corredo di un post che sicuramente ha fatto discutere. La Ryanair si è guadagnata, nello specifico, anche qualche insulto.

Bene o male purché se ne parli, la compagnia aerea in questo momento è finita in tendenza su tutti i social. Viene da chiedersi a quale prezzo, che è la stessa domanda che si pongono i tifosi della Roma da quando Mourinho ha lasciato Trigoria. Almeno in questo, la compagnia è riuscita a “metterli d’accordo”.