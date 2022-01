Nadal-Medvedev, data e orario della finale degli Australian Open 2022: quando e dove vedere la diretta tv e streaming

Nadal in semifinale è riuscito a battere l’azzurro Matteo Berrettini, che resta un orgoglio italiano, ma ora lo spagnolo è pronto per l’ultimo round degli Australian Open e se la dovrà vedere con Medvedev. Ma quando ci sarà la partita di tennis? A che ora e dove seguirla? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili per non perdersi un match tra campioni, tra fuoriclasse.

Nadal-Medvedev: a che ora e dove vedere la finale degli Australian Open 2022

La finale degli Australian Open tra lo spagnolo Rafa Nadal e Daniil Medvedev ci sarà domani, domenica 30 gennaio, alle 9.30 (ora italiana). I due gareggeranno sul campo di gioco della Rod Lover Arena: chi vincerà?

Dove vedere la finale degli Australian Open tra Nadal e Medvedev?

La finale degli Australian Open sarà visibile in diretta tv domani mattina sui canali Eurosport Player (210 e 211 di Sky), mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN.

Chi è il favorito tra Nadal e Medvedev?

Nadal e Medvedev sono due campioni. Lo spagnolo ha battuto Berrettini per 6-3 6-2 3-6 -6-3, mentre l’avversario si è imposto per 7-6 (5) 5-6 6-4 6-1. I due, insieme, l’ultima volta si sono scontrati agli US Open 2021, dove a vincere è stato il russo Medvedev. Sarà così anche domani per la finale degli Australian Open o lo spagnolo continuerà a sbaragliare tutti?