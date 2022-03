Napoli-Milan, data, orario e biglietti della partita di Serie A: dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli- Milan, manca davvero poco alla fischio di inizio della 28esima giornata di Serie A. I tifosi non stanno più nella pelle, vediamo quando si diputerà l’attesissima partita e dove poterla guardare.

Napoli- Milan: quando e dove vedere la partita

Il match si disputerà domenica 6 marzo alle 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona e sancirà la fine della 28esima giornata di serie A. Tutte e due le squadre godono di una buona posizione in classifica, entrambe prime con 57 punti, ciò fa presagire una competizione dove le emozioni non mancheranno. Va ricordato che il Napoli ha conquistato 3 punti contro la Lazio mentre il Milan nell’ultima partita contro l’Udinese ha pareggiato 1-1. Sarà possibile guardare, in esclusiva streaming, l’atteso match su DAZN oppure acquistare i biglietti presso il sito di Ticketone.