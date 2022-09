Nations League, stasera Italia-Inghilterra: orario, biglietti, formazioni e dove vedere la partita in tv

Il conto alla rovescia è finito: ci siamo. Stasera, venerdì 23 settembre, su Rai 1 a partire dalle 20.45 andrà in onda la partita di Nations League che vedrà sfidarsi l’Inghilterra di Southgate e l’Italia di Mancini. Ed è subito un ritorno indietro nel tempo, alla finale degli Europei del 2020.

Quali sono le (probabili) formazioni di Italia-Inghilterra

L’Italia di Mancini, molto probabilmente, giocherà con un 4-3-3 e schiererà: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Pobega, Raspadori, Immobile e Gabbiadini. In panchina, a disposizione, ci saranno: Meret, Acerbi, Toloi, Di Marco, Felipe, Mazzocchi, Gatti, Cristante, Frattesi, Esposito, Grifo, Scamacca, Cancellieri, Gnonto, Zerbin.

Per l’Inghilterra, invece, lo schieramento potrebbe essere un 4-2-3-1. E potrebbero scendere in campo: Ramsdale, James, Tomori, Maguire, Chilwell, Bellingham, Rice, Sterling, Mount, Foden, Kane. A disposizione, Pope, Henderson, Guehi, Shaw, Alexander-Arnold, Trippier, Walker, Dier, Ward-Prowse, Grealish, Saka e Abraham.

Come vedere la partita (anche in streaming)

La partita di questa sera, che si terrà a Milano allo stadio Meazza, inizierà alle 20.45 ed è valevole per il Gruppo 3 di Nations League. Potrà essere seguita in chiaro e in diretta su Rai 1, mentre in streaming sarà disponibile gratuitamente sul portale Rai Play.

Ci sono ancora biglietti disponibili?

Milano, come ha fatto sapere la FIGC, è pronta ad accogliere 35 mila persone. I biglietti sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e sui siti figc.it e vivaticket.com.