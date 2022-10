Nba 2022-2023, dove vedere le partite, a che ora e quando: il calendario con le date

Domani mattina all’alba, ricomincerà la stagione della NBA, ovvero la grande pallacanestro americana. Il campionato di basket più famoso del mondo, verrà aperto da due sfide: l’incontro della Eastern Conference tra Boston Celtics-Philadelphia ‘76ers, seguito da una sfida a Ovest divenuta di cartello, ovvero Los Angeles Lakers-Golden State Warriors. Negli USA, le sfide si apriranno martedì 18 ottobre e inaugureranno la 76° del campionato NBA.

La nuova stagione di pallacanestro, promette una caccia ai Warriors, tornati campioni dopo due annate di digiuno. Sul fronte degli italiani, servirà capire quando tornerà in campo il campione Danilo Gallinari, dopo il serio infortuno al ginocchio patito in Nazionale. Interesserà vedere anche il rendimento di due italiani in NBA: da una parte Simone Fontecchio, in forza agli Utah Jazz; dall’altra Paolo Banchero, finito agli Orlando Magic come prima scelta assoluta del draft.

Le date della nuova stagione di NBA

Queste le date chiave del nuovo campionato di pallacanestro d’oltreoceano, dopo il vernissage del 18 ottobre. Dal 17 al 19 febbraio 2023 ci saranno i giorni dell’All Star Game, quest’anno ospitato da Salt Lake City, ovvero la nuova «home di Fontecchio. Il 9 aprile terminerà la stagione regolare, mentre il 15 aprile cominceranno i playoff, una volta disputati i play-in (11-14 aprile). Dal Primo Giugno ci saranno le Finali, al meglio delle 7 partite. Poi il 22 giugno, la draft per la stagione 2023-2024.

Inoltre, visto il termine dell’emergenza sanitaria, la Nba riprenderà il progetto dei Global Games, partite ufficiali che coinvolgono città non in Nord America. Il prossimo 17 dicembre i Miami Heat sfideranno i Golden State Warriors a Città di Messico, mentre il 19 gennaio 2023 a Parigi si incontreranno i Detroit Pistons e i Chicago Bulls.

Dove potremo vedere le partite?

Le partite sarà possibile vederle ancora su Sky, che per quest’anno ha potenziato l’offerta sul canale dedicato Sky Sport Nba. Ogni settimana saranno proposte 12 partite, 7 delle quali commentate in italiano, per un totale di 300 incontri. Sono inclusi la stagione regolare con l’abbuffata del Christmas Day (5 partite, dalle 18 italiane alle 4.30 del giorno di Santo Stefano), il fine settimana dell’All Star Game e i playoff. Oltre a Sky è possibile seguire la Nba in streaming sulla piattaforma ufficiale Nba League e su Now.

Foto: @NBA Memes