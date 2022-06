Nicolò Martinenghi campione del mondo: chi è, età, fidanzata, allenamenti, curiosità

Nicolò Martinenghi è ufficialmente il campione del mondo nei 100 Rana, primo italiano a passare nella storia. Chiudendo in 58.26, ha siglato il nuovo record italiano, lasciando il segno i Mondiali di Budapest. Dopo il bronzo olimpico a Tokyo, in pochi avevano dubbi. Scopriamo qualcosa su di lui.

Chi è Nicolò Martinenghi

Nicolò, per tutti “Tete”, è nato il Primo Agosto del 1999 a Varese. Fin da piccolo la sua passione più grande è stata lo sport. Tra tutti però, in cima alla lista non c’era il nuoto, bensì il basket. Crescendo ha iniziato ad amare quella che poi è diventata la sua vita: la piscina.

Da subito le qualità tecniche e le doti fisiche lo hanno portato a raggiungere, in poco tempo, il posto tra i grandi, conquistando oltre 20 titoli italiani. Nel 2019 è stato il primo italiano nella storia ad infrangere il muro dei 59″ nei 100 rana. E oggi, è campione del mondo.

Vita privata

Nonostante il suo carattere si possa definire introverso, c’è una persona che non hai mai voluto ‘nascondere’. La sua Adelaide, la sua fidanzata storica che lo segue in tutti i suoi traguardi dai primi tempi.