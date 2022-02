Olimpiadi 2022, cerimonia di chiusura in diretta tv e streaming: orario e dove vederla live oggi domenica 20 febbraio

Manca davvero poco e oggi, domenica 20 febbraio, ci sarà l’attesa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino, poi il testimone passerà alla prossima edizione che si svolgerà nel 2026 in Italia, a Milano-Cortina. Ma cerchiamo di capire dove seguire in diretta tv e streaming l’evento e a che ora sintonizzarsi davanti alla televisione.

Olimpiadi 2022, cerimonia di chiusura: orario e dove vederla in diretta tv

Alle 13, ora italiana, di oggi si terrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino, che è in programma al Bird’s Nets, lo statio della capitale cinese. L’evento, lo ricordiamo, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 e via satellite sui canali Eurosport di Sky. Ma non solo. In streaming basterà collegarsi su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go, Now Tv e Tim Vision.

Olimpiadi 2022: cerimonia di chiusura a Pechino, chi è la portabandiera italiana

L’Italia, per la cerimonia di chiusura, sarà guidata da Francesca Lollobrigida, medaglia d’argento nei 3000 m del pattinaggio di velocità. Non ci resta, quindi, che sintonizzarci alle 13 e seguire l’evento tanto atteso che fa calare il sipario sulle olimpiadi invernali.

Dove si tengono le prossime Olimpiadi Invernali? Luogo e anno

Oggi ci sarà il passaggio del testimone dall’edizione cinese a quella italiana delle Olimpiadi Invernali, che si terranno nel 2026 a Milano-Cortina. Durante la seconda serata di Sanremo sono stati presentati da Malika Ayane e Arisa i due brani candidati a diventare inno dei Giochi: le votazioni sono ancora aperte, fino al prossimo 22 febbraio si potrà decidere sul sito ufficiale di Milano-Cortina 2026.