Olimpiadi invernali 2022, italiani in gara oggi: orari e dove vederle in diretta tv e streaming il 3/4 febbraio

Tutto pronto per un’altra intesa giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che prenderanno il via domani ufficialmente con la Cerimonia di Apertura. Ma cosa vedremo oggi? Quali sono gli italiani che gareggeranno? Scopriamolo insieme!

Olimpiadi invernali 2022: gli italiani in gara oggi 3 febbraio

Di seguito troverete il programma completo, con tutti gli orari, delle gare di oggi, giovedì 3 febbraio, degli italiani, che sono presenti alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

02.05: Curling: sessione 2 doppio misto (Australia, Cina, Svezia-Rep. Ceca, USA-Italia , Gran Bretagna -Canada)

, Gran Bretagna -Canada) 04.00 Sci alpino: prima prova discesa uomini. Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris.

07.05 Curling: sessione 3 doppio misto (Italia-Svizzera, USA-Norvegia). Per l’Italia: Stefania Constantini, Amos Mosaner)

08.00 Slittino: prove 3 e 4 singolo uomini, gruppo B: Leon Felderer, Dominik Fishnaller, Kevin Fischnaller

10.30 Salto con gli sci: salto di allenamento 1 trampolino piccolo donne: Jessica Malsiner

13.00 Salto con gli sci: salto di allenamento 1 trampolino piccolo uomini: Giovanni Bresadola

13.15 Slittino: prove 1 e 2 singolo donne, gruppo B: Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.

Dove vedere le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv?

Le Olimpiadi Invernali di Pechino sono disponibili in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 ed Eurosport 2, canali 210 e 211 di Sky. Diretta tv, gratis e in chiaro, anche su Rai 2 e Rai Sport, ma solo per 100 ore complessive. Non finisce qui. Si potranno seguire in streaming anche su Discovery+ ed EuroSport Player, che è disponibile anche su Tim Vision. Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.