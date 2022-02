Olimpiadi invernali 2022, programma 11 febbraio 2022: orari italiani in gara

Olimpiadi invernali 2022: venerdì 11 febbraio 2022 sarà la 7° giornata delle Olimpiadi di Pechino. In questo giorno verrano disputati sette eventi su neve e ghiaccio: snowboard, sci alpino, sci di fondo, speed skating, biathlon, short track, skeleton. Vi riportiamo il calendario completo e il programma complessivo di orari, nonché dove poter vedere le varie sfide.

Olimpiadi Invernali 2022: dove vederle e gli orari

I giochi saranno disponibili in diretta tv sui canali di Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211) e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+ (già disponibile su Amazon Prime Video Channels), ma anche su Sky Go, Now Tv, DAZN, Tim Vision. Grazie al pacchetto da 100 ore anche la RAI manderà in diretta le competizioni: l’appuntamento perciò è sua Rai2 e RaiSport. E, per chi non potesse seguire in chiaro, vi ricordiamo che c’è sempre Rai Play. Ora scopriamo il calendario!

02.05, CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina)

02.30, SNOWBOARD: prima manche finale half-pipe uomini

02.30, SKELETON: prima manche donne

02.57, SNOWBOARD: seconda manche finale half-pipe uomini

03.24, SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

04.00, SKELETON: seconda manche donne

04.00, SCI ALPINO: superG donne

05.10, HOCKEY GHIACCIO: primo quarto di finale donne

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-ROC, girone B uomini

07.05, CURLING: sessione 3 round robin donne (USA-Cina, Canada-Giappone, Svizzera-ROC, Corea del Sud-Gran Bretagna)

07.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomin

08.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

09.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini

09.40, HOCKEY GHIACCIO: Svezia-Slovacchia, girone C uomini

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Svizzera, girone B uomini

10.00, BIATHLON: sprint 7,5 km donne

10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne

10.45, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento trampolino grande uomini

12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne

12.00, SALTO CON GLI SCI: qualificazioni trampolino grande uomini

12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini

12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne

13.04, SHORT TRACK: semifinali staffetta uomini

13.05, CURLING: sessione 4 round robin uomini (ROC-Danimarca, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Svizzera)

13.20, SKELETON: terza manche uomini

13.43, SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: secondo quarto di finale donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, girone C uomini

14.55, SKELETON: quarta manche uomini