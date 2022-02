Olimpiadi invernali Pechino 2022, italiani in gara martedì 8 febbraio: orari e programma completo

La quarta giornata dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022 si terrà martedì 8 febbraio. ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Tra le discipline previste per la quarta giornata, gli atleti italiani e internazionali si sfideranno in pista per lo sprint maschile e femminile, lo sci di fondo, lo snowboard, il curling, lo slittino e il biathlon con la 20 km individuale.

Pechino 2022: dove vedere le Olimpiadi Invernali

E’ possibile vedere le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD. Per chi dovesse perdersi qualche gara o volesse semplicemente rivedere i momenti migliori delle olimpiadi può usufruire gratuitamente dello streaming su Rai Play. Le Olimpiadi Invernali saranno inoltre trasmesse in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player.

Olimpiadi Invernali Pechino 2022: programma completo e italiani in gara

Programma 8 febbraio: notte

Ore 2:15 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile (short program): DANIEL GRASSL, MATTEO RIZZO

Ore 3:40 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (qualificazioni): LUCIA DALMASSO, NADYA OCHNER

Ore 4:00 – SCI ALPINO maschile Super-G: CHRISTOF INNERHOFER, MATTEO MARSAGLIA, DOMINIK PARIS

Ore 4:07 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (qualificazioni): DANIELE BAGOZZA, EDWIN CORATTI, MIRKO FELICETTI, ROLAND FISCHNALLER

Ore 4:34 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (Elimination run): EVENTUALE LUCIA DALMASSO, NADYA OCHNER

Ore 5:01 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (Elimination Run): EVENTUALE DANIELE BAGOZZA, EDWIN CORATTI, MIRKO FELICETTI, ROLAND FISCHNALLER

Programma 8 febbraio: mattina

Ore 7:05 – CURLING Mixed Team (FINALE BRONZO): EVENTUALE E ITALIA

Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (ottavi di finale): EVENTUALE LUCIA DALMASSO, NADYA OCHNER

Ore 7:48 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (ottavi di finale): POSSIBILI DANIELE BAGOZZA, EDWIN CORATTI, MIRKO FELICETTI, ROLAND FISCHNALLER

Ore 8:06 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (quarti di finale): EVENTUALE LUCIA DALMASSO, NADYA OCHNER

Ore 8:15 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (quarti di finale): EVENTUALE DANIELE BAGOZZA, EDWIN CORATTI, MIRKO FELICETTI, ROLAND FISCHNALLER

Ore 8:24 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (semifinali): EVENTUALE LUCIA DALMASSO, NADYA OCHNER

Ore 8:30 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (semifinali): EVENTUALE DANIELE BAGOZZA, EDWIN CORATTI, MIRKO FELICETTI, ROLAND FISCHNALLER

Ore 8:36 – SNOWBOARD femminile slalom gigante parallelo (BIG FINAL E SMALL FINAL): EVENTUALE LUCIA DALMASSO, NADYA OCHNER

Ore 8:43 – SNOWBOARD maschile slalom gigante parallelo (BIG FINAL E SMALL FINAL): EVENTUALE DANIELE BAGOZZA, EDWIN CORATTI, MIRKO FELICETTI, ROLAND FISCHNALLER

Ore 9:00 – SCI DI FONDO femminile sprint (qualificazioni): CATERINA GANZ, GRETA LAURENT, CRISTINA PITTIN, LUCIA SCARDONI

Ore 9:30 – BIATHLON maschile 20km individuale: DIDIER BIONAZ, THOMAS BORMOLINI, LUKAS HOFER, DOMINIK WINDISCH

Ore 9:50 – SCI DI FONDO maschile sprint (qualificazioni): FRANCESCO DE FABIANI, DAVIDE GRAZ, FEDERICO PELLEGRINO, MAICOL RASTELLI

Ore 11:30 – SCI DI FONDO femminile sprint (quarti di finale): EVENTUALE CATERINA GANZ, GRETA LAURENT, CRISTINA PITTIN, LUCIA SCARDONI

Ore 11:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1500 metri (FINALE): ALESSIO TRENTINI

Ore 11:55 – SCI DI FONDO maschile sprint (quarti di finale): EVENTUALE FRANCESCO DE FABIANI, DAVIDE GRAZ, FEDERICO PELLEGRINO, MAICOL RASTELLI

Ore 12:25 – SCI DI FONDO femminile sprint (semifinali) EVENTUALE CATERINA GANZ, GRETA LAURENT, CRISTINA PITTIN, LUCIA SCARDONI

Ore 12:35 – SCI DI FONDO maschile sprint (semifinali): EVENTUALE FRANCESCO DE FABIANI, DAVIDE GRAZ, FEDERICO PELLEGRINO, MAICOL RASTELLI

Ore 12:47 – SCI DI FONDO femminile sprint (FINALE): EVENTUALE CATERINA GANZ, GRETA LAURENT, CRISTINA PITTIN, LUCIA SCARDONI

Ore 12:50 – SLITTINO femminile (terza run): VERENA HOFER, ANDREA VOETTER, NINA ZOEGGELER

Programma 8 febbraio: pomeriggio

Ore 13:00 – SCI DI FONDO maschile sprint (FINALE): EVENTUALE FRANCESCO DE FABIANI, DAVIDE GRAZ, FEDERICO PELLEGRINO, MAICOL RASTELLI

Ore 13:05 – CURLING Mixed Team (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA

Ore 14:35 – SLITTINO femminile (QUARTA RUN): VERENA HOFER, ANDREA VOETTER, NINA ZOEGGELER