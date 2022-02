Olimpiadi invernali Pechino 2022, italiani in gara mercoledì 9 febbraio: orari e programma completo

La quinta giornata dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022 si terrà mercoledì 9 febbraio. Tra le discipline previste per la quinta giornata, gli atleti italiani vedranno sfidarsi nelle seguenti discipline: freestyle maschile, snowboard femminile e maschile, sci alpino femminile e maschile, la COMBINATA NORDICA maschile NH/10km, lo short track maschile e femminile e lo slittino maschile.

Pechino 2022: dove vedere le Olimpiadi invernali

È possibile seguire le olimpiadi invernali di Pechino 2022 in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD. Per chi si è perso qualche gara o volesse rivivere i momenti più belli delle olimpiadi può usufruire gratuitamente dello streaming su Rai Play. Le Olimpiadi Invernali saranno anche trasmesse in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player.

Olimpiadi Invernali Pechino 2022: programma completo e italiani in gara

Programma 9 febbraio: notte (ora italiana)

–Ore 3:15 – SCI ALPINO femminile slalom speciale (prima manche): FEDERICA BRIGNONE, ANITA GULLI, LARA DALLA MEA

–Ore 4:00 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 1): SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

–Ore 4:00 – FREESTLYE maschile Big Air (finale, run 1): LEONARDO DONAGGIO

-Ore 4:22 – FREESTYLE maschile Big Air (finale, run 2): LEONARDO DONAGGIO

–Ore 4:45 – FREESTYLE maschile Big Air (finale, run 3): LEONARDO DONAGGIO

–Ore 4:55 – SNOWBOARD femminile cross (seeding Run 2): SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

–Ore 5:30 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 1): LORENZO GENNERO, LOUIS PHILIP VITO III



–Ore 6:21 – SNOWBOARD maschile half pipe (qualificazioni, run 2): LORENZO GENNERO, LOUIS PHILIP VITO III

–Ore 6:45 – SCI alpino femminile slalom speciale (seconda manche); EVENTUALE FEDERICA BRIGNONE, ANITA GULLI, LARA DALLA MEA

Programma 9 febbraio: mattina (ora italiana)

–Ore 7:30 – SNOWBOARD femminile cross (ottavi di finale): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

–Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (Trial Round): IACOPO BORTOLAS, RAFFAELE BUZZI, ALESSANDRO PITTIN

–Ore 8:07 – SNOWBOARD femminile cross (quarti di finale): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

–Ore 8:28 – SNOWBOARD femminile cross (semifinali): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

–Ore 8:45 – SNOWBOARD femminile cross (FINALI): POSSIBILI SOFIA BELINGHERI, CATERINA CARPANO, FRANCESCA GALLINA, MICHELA MOIOLI

–Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (salto): IACOPO BORTOLAS, RAFFAELE BUZZI, ALESSANDRO PITTIN

–Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA maschile NH/10km (fondo): EVENTUALE IACOPO BORTOLAS, RAFFAELE BUZZI, ALESSANDRO PITTIN, SAMUEL COSTA

–Ore 12:00 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (quarti di finale): YURI CONFORTOLA, PIETRO SIGHEL, LUCA SPECHENAUSER

–Ore 12:44 – SHORT TRACK femminile 1000 metri (batterie): ARIANNA FONTANA, CYNTHIA MASCITTO



Programma 9 febbraio: pomeriggio (ora italiana)

–Ore 13:20 – SLITTINO maschile doppio (run 1): EMANUEL RIEDER-SIMON KAINZWALDNER

–Ore 13:29 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (semifinali): EVENTUALE YURI CONFORTOLA, PIETRO SIGHEL, LUCA SPECHENAUSER

–Ore 13:45 – SHORT TRACK femminile staffetta 3000 metri (semifinali): ITALIA

–Ore 14:20 – SHORT TRACK maschile 1500 metri (FINALE): EVENTUALE YURI CONFORTOLA, PIETRO SIGHEL, LUCA SPECHENAUSER

–Ore 14:35 – SLITTINO maschile doppio (run 2): EMANUEL RIEDER-SIMON KAINZWALDNER