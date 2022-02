Olimpiadi Pechino 2022, quando gareggia Roland Fischnaller: data, orario e dove vedere la gara di PGS in diretta tv e streaming

Alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 torna a rappresentare l’Italia anche il campione Roland Fischnaller.

Il grande atleta altoatesino è approdato alle Olimpiadi Invernali da vice-campione mondiale in carica del PGS, ovvero l’unica specialità individuale inserita nel programma di Pechino 2022.

Quest’anno il “veterano” degli sport invernali, a ben 41 anni, si è posto l’obiettivo di vincere l’oro nello snowboard parallelo. Sarebbe la prima medaglia italiana nel settore maschile di questo sport.

Pechino 2022: dove vedere le Olimpiadi Invernali

E’ possibile vedere tutte le gare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv su Rai 2 e Rai Sport + HD. Chi dovesse perdersi qualche evento o volesse semplicemente rivedere i momenti migliori delle olimpiadi può usufruire gratuitamente dello streaming su Rai Play. Le Olimpiadi Invernali saranno inoltre trasmesse in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player.