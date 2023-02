Ostiamare d’assalto: Milani e Caon stendono il Seravezza

L’Ostiamare vince un match fondamentale e conquista tre punti pesanti grazie ad una prestazione praticamente perfetta. Milani e Caon piegano il Seravezza Pozzi che non può far altro che cedere il passo di fronte a dei biancoviola oggi belli e soprattutto concreti.

La partita: partenza sprint dell’Ostiamare

Il primo acuto è dell’Ostiamare. Dopo una decina di minuti Taviani riceve palla al limite e spara in porta un tiro che sorvola di poco la traversa. I biancoviola partono bene tant’è che dopo una manciata di minuti sfiorano ancora il vantaggio. Grande progressione sulla destra di Santarpia che centra un pallone su cui Taviani non arriva di un niente. La palla attraversa tutto lo specchio della porta avversaria con Lagomarsini che, sul secondo palo, anticipa d’un soffio De Cenco che era già pronto ad insaccare in scivolata. Il Seravezza Pozzi annaspa e al 20′ rischia ancora grosso: il solito Taviani raccoglia un bel pallone al limite dell’area e spara in porta ma Maccabruni si immola e salva sulla linea. Gli ospiti si svegliano dal torpore iniziale dopo una buona mezzora. Al 33′ a scuotere i suoi ci pensa Podestà il cui destro però vola alle stelle senza impensierire Borrelli. Una manciata di minuti e sono ancora i ragazzi di Perrotti a rendersi pericolosi stavolta con Tirelli che però non inquadra lo specchio. Il primo tempo si chiude con l’Ostiamare riversata in avanti. Lancio dalla destra per De Cenco, l’attaccante fa una bella sponda su Taviani che al volo però spara sopra la traversa.

La ripresa: due gol in 4 minuti

La ripresa si apre sulla falsa riga di quanto visto nel primo tempo. A partire bene sono ancora una volta i padroni di casa che si fanno subito vedere con capitan Sbardella ma il suo rasoterra è neutralizzato da Lagomarsini. Qualche minuto dopo è Succi a farsi vedere ma il suo tentativo vola alto sulla traversa complice la deviazione di un difensore avversario. Il Seravezza risponde con Benedetti che però manda alto. Al 32′ l’episodio chiave del match: su una palla dalla destra Cavalli stende in area Pompei con l’arbitro che assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Milani che la spara dritta sotto l’incrocio. Il Seravezza accusa il colpo e così arriva puntuale il raddoppio grazie a Caon che incorna in rete il 2-0 firmando così il suo primo gol in maglia biancoviola. Finisce così con l’Ostiamare che centra tre punti pesantissimi.

Tabellino: OSTIAMARE – SERAVEZZA POZZI 2-0

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni, Succi (30’st Pompei), Tirelli, De Cenco (13’st Caon), Compagnone (42’st De Crescenzo), Lazzeri (30’st Bartolotta), Sbardella, Taviani (20’st Milani), Mazzei, Santarpia PANCHINA Di Giorgio, Pompei, Talamonti, Milani, Gelonese, Caon, Bartolotta, De Crescenzo, Amendola ALLENATORE Perrotti

SERAVEZZA POZZI Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola (30’st Monacizzo), Ivani (35’st Solabarrieta), Benedetti, Mannucci (30’st Maffei), Masini (17’st Scottu), Maccabruni, Bedini, Podestà (12’st Bresciani) PANCHINA Pucci, Vignozzi, Solabarrieta, Scottu, Baracchini, Maffei, Bresciani, Monacizzo, Manfredi ALLENATORE Amoroso

MARCATORI Milani 32’st rig. (O), Caon 36’st (O); ARBITRO Kovacevic di Arco Riva; ASSISTENTI Donati e Pascoli di Macerata; NOTE Ammoniti Bedini, Taviani, Sbardella, Mazzei, Cavalli, Tirelli, De Crescenzo, Lagomarsini Angoli 3-1 Rec. 5’st