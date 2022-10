Pallone d’Oro 2022: chi sono i candidati, dove vedere e a che ora la premiazione in tv (Sky o DAZN?)

L’attesa è finita perché questa sera, alle 19.45, presso il Theatre du Chatelet di Parigi ci sarà la consegna del Pallone d’oro. Con la premiazione che è giunta alla sua 66esima edizione: chi prenderà il posto di Lionel Messi, che ha vinto le ultime due edizioni? Il toto-nome è partito, ma bisognerà pazientare ancora un po’ per conoscere il trionfatore, per sapere chi riceverà tra le sue mani l’ambito premio.

Chi sono i candidati al Pallone d’oro 2022

Dopo Lionel Messi il candidato numero uno sembrerebbe essere Benzema, l’attaccante del Real Madrid, quello che lo scorso anno ha portato i Blancos di Ancelotti alla vittoria. Della Liga e della Champions League. Ma non è certo l’unico, ecco infatti i 30 candidati, i 30 finalisti, che ambiscono al Pallone d’Oro:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leao (Milan)

Mohamed Salah (Liverpool)

Christopher Nkunku (Lipsia)

Trent Alexander Arnold (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

Bernardo Silva (Manchester City)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Luis Diaz (Liverpool)

Heung Min Son (Tottenham)

Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

Mike Maignan (Milan)

Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

Antonio Rudiger (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Sebastian Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

Sadio Manè (Liverpool/Bayern Monaco)

Phil Foden (Manchester City)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Joao Cancelo (Manchester City)

Kylian Mbappé (Paris)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

La premiazione su Sky e Mediaset

La premiazione di oggi, in diretta dalla Francia, si potrà seguire anche in Italia. L’evento, infatti, verrà trasmesso sul canale 20 di Mediaset, ma anche su Sky Sport 24 (canale 200). In streaming, invece, si potrà seguire su Mediaset Infinity, Now, su SKYGO, Fifa Tv e sul sito ufficiale della Uefa: basterà solo sintonizzarsi a partire dalle 19.45.