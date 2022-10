Pallone d’oro 2022: ecco la classifica, chi è al primo posto

Pallone d’oro 2022. Sono uscite le anticipazioni della classifica finale che sarà annunciata ufficialmente dagli organizzatori di France Football. Manca poco alla cerimonia di assegnazione del Pallone d’oro a Parigi. Intanto i calciatori della lista sono stati ridotti a 30. Ecco chi sono.

Pallone d’oro 2022: la classifica

L’ultima anticipazione emersa svela le prime venti posizioni della classifica dei calciatori in lizza per il Pallone d’Oro 2022. Il primo posto, e dunque il premio, andrebbe a Karim Benzema con 521 preferenze. Sul podio sembrerebbe che sia stato escluso Kylian Mbappé, che invece è solo sesto. Il calciatore del PSG è stato battuto dall’ex Liverpool Sadio Mané, che è al secondo posto con 298 preferenze. Superato anche da Vinicius Junior (3° con 190 voti).

Davanti al calciatore francese ci sono anche Mohammed Salah e Robert Lewandowski, rispettivamente al quarto e quinto posto.

Karim Benzema al primo posto

Cristiano Ronaldo dopo il ritorno al Manchester United avrebbe ricevuto soltanto 22 preferenze. Si troverebbe infatti al dodicesimo posto e quindi fuori dalla top 10 e dal podio. Il favorito sarebbe Karim Benzema. Sarà lui il calciatore più forte al mondo?

Dusan Vlahovic, invece, in posizione n. 19 festeggerebbe per il titolo di miglior calciatore della Serie A. Nella top 20 infatti non ci sarebbero i milanisti Rafael Leao e Mike Maignan.

Il 19° posto nella classifica del Pallone d’Oro 2022 è un grande passo avanti per Dusan Vlahovic.