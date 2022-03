Paralimpiadi Pechino 2022: gli italiani in gara

Inizieranno domani, 4 marzo, le Paralimpiadi di Pechino 2022, e si concluderanno il 13 marzo. Come di consueto, dopo un mese dall’inizio delle Olimpiadi, anche gli atleti paralimpici vedranno sfidarsi in diverse discipline. Per l’Italia ci saranno ben 32 atleti azzurri (di cui tre atleti guida per gli atleti con disabilità visiva) che renderanno onore al tricolore. Il portabandiera sarà lo sciatore Giacomo Bertagnolli. Gli azzurri parteciperanno a quattro competizioni: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Di seguito riportiamo i nomi degli atleti per ciascuna competizione sportiva:

Para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer.

Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer. Sci alpino: Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari; Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi.

Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari; Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi. Snowboard: Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e Mirko Moro.

Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e Mirko Moro. Sci nordico:Cristian Toninelli, Giuseppe Romele e Michele Biglione.

Paralimpiadi: quanto valgono le medaglie e che differenza c’è con le Olimpiadi

Lo sport dovrebbe unire tutti ed insegnare i valori dell’uguaglianza e della tolleranza, ma non sempre è così. Infatti, esistono delle evidenti disuguaglianze tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi, assolutamente non corrette, ed è perciò necessario un decisivo cambiamento. Come, ad esempio, i diritti tv e streaming riguardanti i due eventi che vengono distribuiti in maniera iniqua, ma anche e soprattutto i guadagni tra un atleta olimpici e paralimpico.

Infatti, il valore delle medaglie è più che dimezzato. La medaglia d’oro vale 75mila euro, quella d’argento 40mila euro e quella di bronzo 25mila euro.

Le medaglie per gli atleti olimpici, invece, hanno rispettivamente i seguenti valori: l’oro 180mila euro, l’argento 90mila euro e il bronzo 60mila.