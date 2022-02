Partite 26esima giornata Serie A 2021/22: chi gioca, orari, date, calendario e formazioni

Dopo la fine del 25esimo turno di campionato, le squadre di calcio di Serie A sono pronte a scendere in campo per la 26esima giornata, che prenderà il via il prossimo 18 febbraio. Ma chi giocherà? E quali sono le date? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili e il calendario completo per non farsi trovare impreparati sullo sport.

Partite 26esima giornata Serie A: chi gioca venerdì 18 febbraio, orario e dove vederla

La 26esima giornata di campionato di Serie A prenderà il via venerdì 18 febbraio e ad aprire il turno sarà il derby della Mole, quello tra Juventus e Torino, che si disputerà alle 20.45 e sarà visibile su DAZN. E’ possibile che la Juventus giochi con un 4-3-3 e schieri Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Zakaria, Locatelli, Rabiot, Dybala, Vlahovic e Morata, mentre il Torino potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 e far giocare Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukik, Mandragora, Vojvoda, Pjaca, Brekalo e Belotti.

Partite Serie A sabato 19 febbraio 2022: orari e dove vederle

Sabato 19 febbraio, invece, toccherà a Sampdoria-Empoli alle 15 (visibile su DAZN), mentre alle 18 sarà il turno di Roma-Hellas Verona (sempre su DAZN). La serata si concluderà con Salernitana-Milan alle 20.45, che si potrà seguire su DAZN, ma anche su Sky.

Partite Serie A domenica 20 febbraio 2022: orari e dove vederla

Domenica alle 12.30 giocheranno Fiorentina-Atalanta (visibile su DAZN e Sky), mentre alle 15 sarà la volta di Venezia-Genoa ( su DAZN). Alle 18, domenica 20 febbraio, toccherà a Inter-Sassuolo, in esclusiva su DAZN, mentre alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio, sempre visibile su DAZN.

Partite Serie A lunedì 21 febbraio 2022: orari e dove vederla

La 26esima giornata di serie A si concluderà lunedì 21 febbraio con Cagliari-Napoli alle 19, visibile su DAZN, e Bologna-Spezia alle 21, che si potrà seguire sì su DAZN, ma anche su SKY.