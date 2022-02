Partite di calcio in tv oggi e domani (22-23 febbraio 2022): orari e diretta streaming Champions League

Tutto pronto per il calcio della Champions League. O meglio, per gli ottavi di finale che si giocheranno martedì 22 e mercoledì 23 febbraio: ma chi scenderà in campo? Quando e dove vedere le partite? Quali sono le squadre italiane ancora in gara?

Partite di Champions League 22 febbraio 2022: Villareal contro Juventus, orario e dove vederla

Inter e Juventus, sono queste le squadre italiane arrivate a questa fase della Champions League. Questa sera, martedì 22 febbraio, alle 21 scenderanno in campo il Chelsea contro il Lille e il Villareal contro la Juventus. La prima si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e su Sky Sport 4k e Sky Sport (canale 213 e 253 del satellite) e in streaming su SkyGo e Now; mentre la seconda si potrà vedere in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport. In streaming Villareal-Juventus sarà visibile sui portali Mediaset Play, Sky Go, Now e Infinity+.

Le (possibili) formazioni di Villareal e Juventus 22 febbraio 2022

Il Villareal potrebbe scendere in campo con un 4-4-2 e schierare: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno, Danjuma e Lo Celso. La Juventus, dal canto suo, potrebbe schierare un 4-3-3 e giocare con Szczensy, Cuadrado, Danilo, de Light, De Sciglio, Zakaria, Arthur, Rabiot, McKennie, Vlahovic e Morata.

Partite di Champions League mercoledì 23 febbraio 2022

Mercoledì 23 febbraio, invece, alle 21 sarà la volta di Atletico Madrid e Manchester Unided, ma scenderanno in campo anche Benfica ed Ajax. La prima sarà visibile su Amazon Prime Video, mentre la seconda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport e in streaming sui portali Now e Sky Go.