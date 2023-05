Patteggiamento Juventus: arrivato il verdetto, ecco cosa è stato deciso

Nessuna penalizzazione aggiuntiva per la Juventus ma soltanto un ammenda. E’ questo quanto stabilito dal Tribunale Federale nell’ambito del secondo filone del processo sportivo a carico del club bianconero. Il verdetto è arrivato nei minuti scorsi. La classifica attuale di Serie A dunque, che vede al momento la Juventus al settimo posto, valido per l’accesso alla Conference, può considerarsi definitiva. Tuttavia, lo ricordiamo, manca ancora la decisione della UEFA che potrebbe comunque decidere di estromettere la squadra da tutte le competizioni europee.

Diretta processo patteggiamento Juventus, ammenda da 718mila euro: il verdetto completo

Stabilita l’entità della multa a carico della Juventus, pari a 718mila euro. Sanzionati anche gli ex Dirigenti: Fabio Paratici (47mila euro), Pavel Nedved e Federico Cherubini 5,25 mila euro, Cesare Gabasio 18,5 mila euro, Paolo Morganti (15mila euro), Giovanni Manna (11,75mila euro) e Stefano Braghin (10mila euro). Nessun patteggiamento invece per Andrea Agnelli che si presenterà pertanto al processo in programma il prossimo 15 giugno 2023.

Cosa succede se la Juventus si qualifica in Europa nella stagione in corso

Per la Juventus, che non ha presentato ricorso contro i 10 punti di penalizzazione ricevuti, diventa fondamentale quindi centrare la qualificazione europea perché se la UEFA deciderà di escluderla dalle competizioni europee il club vedrebbe preservate le prossime stagioni sacrificando soltanto quella attuale. Si attendono dunque novità in questo senso nei prossimi giorni.

La classifica di Serie A aggiornata dopo il verdetto sul patteggiamento chiesto dalla Juventus

La Juventus dunque, alla luce della classifica che non subirà ulteriori scostamenti avendo evitato ulteriori penalizzazioni, è ormai certa di un piazzamento in Europa, che sia EL o Conference. In tal senso decisiva sarà l’ultima giornata di campionato: tre le squadre ancora in corsa, Atalanta, Roma e per l’appunto la Juventus.