Pazza idea Inter, i nerazzurri pensano a Ciro Immobile

Sarebbe un colpo di mercato clamoroso per l’Inter, che quest’estate potrebbero provare ad acquistare la bandiera biancoceleste Ciro Immobile. Il ragazzo, attuale capitano della Lazio, sarebbe fortemente voluto da Simone Inzaghi, con cui ha conservato un ottimo rapporto dopo l’esperienza dell’allenatore sotto Claudio Lotito. Per ora il giocatore non ha fatto trapelare nulla sui progetti futuri, anche non è la prima volta che l’attaccante finisce come tentazione di calciomercato per una squadra italiana o estera.

Ciro Immobile all’Inter: cosa c’è di vero dietro tutto ciò?

La tentazione di Ciro Immobile in nerazzurro arriverebbe da Simone Inzaghi, che ha allenato il giocatore tra il 2016 e il 2021. Proprio con l’allenatore nerazzurro, l’attaccante laziale ha dato il meglio delle prestazioni sportive e agonistiche, risultando due volte capocannoniere della Serie A nelle stagioni 2017-2018 e 2019-2020. Lo stesso Inzaghi avrebbe convinto Steven Zhang a comprare Immobile, anche se la Lazio ha già annunciato di non volersi privare del proprio giocatore.

I big della Lazio nel mirino del calciomercato

Anche quest’anno, i big della formazione biancoceleste rischiano di salutare per sempre lo Stadio Olimpico. Lo è stato negli anni passati per Acerbi e Felipe Anderson, oggi la stessa sorte potrebbe toccare a Ciro Immobile, Luis Alberto e Sergej Milinković-Savić. Se l’attaccante è blindato dal presidente Lotito, discorso diverso ci sarebbe per il fantasista e il centrocampista. Il giocatore spagnolo avrebbe nostalgia della Spagna, lasciando forti ambiguità sul proprio futuro. Per quello che concerne il centrocampista serbo, invece, ci sarebbe una corsa per strapparlo alla Lazio da parte di Milan e Juventus, senza dimenticare anche l’Inter e il Napoli che monitorano la possibilità di acquistarlo a un prezzo accessibile.

Immobile necessario per sostituire Dzeko

Nella strategia di mercato dell’Inter, il colpo di Ciro Immobile avrebbe una sua logica. Davanti all’incerto futuro di Romelu Lukaku, bisogna fare i conti con l’addio di Edin Dzeko, con il “Cigno di Sarajevo” che ha deciso di chiudere con l’Inter e firmare per il Fenerbahçe. L’attacco nerazzurro, valutando i giocatori sicuri di rimanere, sarebbe rimasto solamente nelle mani di Lautaro Martinez, che comunque esce da una grande stagione tra la vittoria del Mondiale in Qatar, la Coppa Italia e la finale di Champions League con il Manchester City.

Ciro Immobile, considerate anche le caratteristiche del “Toro” Lautaro, si abbinerebbe perfettamente all’attacco interista. Infatti, un simile passaggio garantirebbe un attaccante di sicura rendita e forse anche più affidabile di Dzeko e il Lukaku di quest’ultima stagione. A patto che gli infortuni non tornino a influenzare le prestazioni dell’attaccante napoletano, come invece accaduto nell’ultima stagione di Serie A.

Zhang vuole fare un regalo a Inzaghi

Dopo la finale di Champions League, non solo Zhang ha voluto confermare Inzaghi per la prossima stagione, ma anche promettergli un sostanzioso regalo per rendere la squadra più competitiva. In tal senso, il Presidente nerazzurro avrebbe confermato l’arrivo di Ciro Immobile o un altro attaccante di levatura internazionale.