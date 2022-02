Pechino 2022, cerimonia d’apertura Olimpiadi invernali: orario e dove vederla in diretta tv e streaming oggi 4 febbraio

Ci siamo, finalmente sta per prendere il via la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali 2022, che quest’anno si terranno a Pechino. Le danze tra pochissimo si apriranno, poi tanti italiani gareggeranno, con la speranza che portino a casa belle vittorie! Ma vediamo a che ora ci sarà la cerimonia e dove vederla in televisione in diretta.

Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali 2022: ecco dove vederla oggi 4 febbraio e a che ora

Tra pochissime ore prenderà il via la cerimonia delle Olimpiadi Invernali 2022, che si terrà in diretta dallo Stadio Nazionale di Pechino, conosciuto con il nome di ‘nido d’uccello’ per via della sua forma. L’evento avrà inizio alle 13 (ora italiana, mentre lì saranno le 20) e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali EuroSport di Sky. Non finisce qui. La cerimonia si potrà seguire in live streaming sui portali Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, DAZN, SkyGo, Now Tv e Tim Vision.

Cerimonia d’apertura Olimpiadi a Pechino: come funziona, chi è la portabandiera dell’Italia?

L’Italia nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi sfilerà per penultima, subito prima della Cina proprio perché la prossima edizione, quella del 2026, si terrà fra Milano e Cortina. La portabandiera del nostro Paese sarà Michela Moioli, che guiderà la delegazione azzurra formata da 118 atleti.