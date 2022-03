Playoff Qualificazioni Mondiali 2022, i giocatori convocati da Mancini: chi gioca Italia-Macedonia

Ci siamo: i playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2022 si stanno avvicinando e l’allenatore Roberto Mancini ha preparato una lista dei giocatori, quelli convocati per il primo atteso match tra Italia e Macedonia.

Italia-Macedonia: la lista dei calciatori convocati da Mancini

Roberto Mancini ha scelto ben 33 calciatori e di seguito troverete l’elenco completo per ruolo:

Portieri : Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu;

: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu; Difensori : Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Ciellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Luiz Felipe e Gianluca Mancini;

: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Ciellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Luiz Felipe e Gianluca Mancini; Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti;

Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti; Attaccanti: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo.

Quando si gioca e l’orario

Ora che la lista dei calciatori c’è, la Nazionale di Mancini deve solo scendere in campo. Ci sarà la semifinale contro la Macedonia del Nord, match che si disputerà allo Stadio Renzo Barbera di Palermo giovedì 24 marzo con il fischio di inizio alle 20.45. In caso di vittoria, la finale si giocherà tra la vincente tra Portogallo e Turchia e in questo caso la partita ci sarà martedì 29 marzo, a Porto o a Konya.