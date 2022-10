Pomezia calcio, partite gratis con la diretta streaming (ma non per tutti) contro le porte chiuse

Pomezia. Porte chiuse allo Stadio Comunale di Via Varrone. Per sorvolare la problematica, la società calcistica “Pomezia Calcio 1957” ha deciso di installare a partire da questo fine settimana, delle telecamere nella tribuna centrale così da poter vedere, gratuitamente, gli allenamenti e le partite delle squadre rossoblù. I link per accedere verranno poi comunicati alla famiglie. Il provvedimento si unisce alla trasmissione in diretta Facebook delle gare che è stata effettuata a partire dalla prima giornata delle competizioni calcistiche.

La comunicazione del Pomezia Calcio

“Il Pomezia Calcio 1957 comunica a tutti i tesserati rossoblù e alle loro famiglie che la società con in testa il Patron Alessio Bizzaglia, visto il protrarsi della problematica relativa alle porte chiuse dello Stadio Comunale di Via Varrone, sta cercando in tutti i modi di risolvere questa spiacevole situazione.

E da questo weekend, oltre a trasmettere le gare della prima squadra in diretta facebook come avviene dalla prima giornata, grazie ad ulteriori investimenti del Patron Bizzaglia verranno installate delle telecamere di ultima tecnologia in tribuna centrale e attraverso dei link privati, che verranno comunicati direttamente alle famiglie, sarà possibile vedere gratuitamente gli allenamenti e le partite di tutte le squadre dell’agonistica rossoblù.

Nella speranza che questo problema si risolva in breve tempo, la dirigenza rossoblù è e sarà sempre al fianco dei propri tesserati e le loro famiglie.

Sempre forza Pomezia!”