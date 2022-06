Pomezia Calcio, Team Nuova Florida e Fortitudo Pomezia: appuntamento con la storia

Domenica importantissima per il calcio locale a Pomezia e Ardea. Tre squadre all’inseguimento di un sogno che può valere una stagione intera: per conquistarlo servirà però fare l’ultimo, decisivo sforzo, per superare gli avversari designati per gli spareggi. Ma cosa c’è in ballo? Per il Pomezia Calcio l’obiettivo si chiama Serie D, mentre il Nuova Florida è a caccia del salto tra i professionisti. Infine il Calcio a 5 con la Fortitudo Futsal che si gioca l’approdo nella massima serie di categoria.

Team Nuova Florida Afragolese play off di Serie D

La squadra rutula scende in campo oggi pomeriggio tra le mura amiche contro l’Afragolese, squadra peraltro già battuta nell’ultimo turno di campionato. Il match – che sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook della squadra – è valevole per la semifinale dei playoff e il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00.

Cittadella VIS Modena Pomezia Calcio playoff Eccellenza

In campo oggi anche il Pomezia Calcio che incontrerà nella semifinale di ritorno playoff di Eccellenza la Cittadella VIS Modena. I pometini ripartiranno dal 2-0 ottenuto in casa nel match di andata. Calcio di inizio previsto in questo caso per le 16.30.

Fortitudo Pomezia Active Viterbo Calcio a 5

Nella meravigliosa cornice dell’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, oggi pomeriggio, 5 Giugno alle ore 15:00, andrà in scena invece l’ultimo atto dell’incredibile stagione per la Fortitudo Pomezia, in questo caso per il Calcio a 5. I rossoblu di Alessandro Nuccorini se la vedranno con l’Active Viterbo di mister David Ceppi. In palio c’è la promozione al prossimo campionato di Serie A 2022 – 2023. L’appuntamento per vedere la partita è su Sky Sport 2 (canale 202) a partire dalle 14,50.