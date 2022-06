Pomezia, festa dello sport dedicata al calcio: stand, attività per i più piccoli e mostra fotografica (FOTO)

E’ in corso di svolgimento la Festa dello Sport dedicata al calcio organizzata per quest’oggi in Piazza Indipendenza a Pomezia dal Comune. Il programma della manifestazione prevede fino alle 20.00 attività ludico-sportive per i più piccoli, animazione, musica, e una mostra fotografica dedicata al calcio pometino interamente donata da Walter De Bardi, responsabile del magazine on line ilcorriereromano.it. Inoltre il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento ospiterà per l’occasione una video installazione sul passato e il presente del calcio pometino.

Le società presenti alla festa dello sport a Pomezia

Nell’area della Piazza – resa pedonale per tutta la giornata – alcune società sportive del territorio sono presenti con i propri stand informativi. Al contempo sono state installate diverse aree-gioco dedicate ai più piccoli. All’evento partecipano le società calcistiche USD Città di Pomezia 2021/22, Fortitudo Pomezia 1957, Indomita Pomezia ASD, Pomezia Calcio 1957 e United Pomezia C5.

A garanzia della sicurezza, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile ECHO e volontari del servizio civico comunale sono presenti in Piazza Indipendenza con attività di presidio e supporto alla cittadinanza.