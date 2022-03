Premio Sette Colli: prestigiosi ospiti all’eventi di riavvicinamento tra tifosi di Roma e Lazio

Torna a Roma il Premio Sette Colli, l’evento di avvicinamento alla sfida calcistica tra Roma e Lazio, che vede assegnare, di volta in volta, un riconoscimento ai grandi protagonisti del derby capitolino. Saranno premiati inoltre tifosi romanisti del mondo dello sport, spettacolo, della politica, dell’imprenditoria.

Location della quattordicesima edizione di giovedì 17 marzo 2022, alle ore 17, organizzata da Fabrizio Pacifici, sarà la Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Sette premi per sette colli

Sette i premi da assegnare: sette come i sette colli sui quali venne fondata Roma. Un riconoscimento unico nel suo genere, dettato dal tifo e dalla passione.

Importante il messaggio di “non violenza” che trasmette il “Premio Sette Colli Romanisti”: in ogni edizione un tifoso romanista premierà un tifoso laziale e così viceversa, un segnale distensivo per allentare le tensioni di una partita fondamentale per la città e per la classifica delle due squadre.