Prossime partite Serie A, calendario e formazioni sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Dopo la sconfitta e il ‘fallimento’ con l’Italia che, per la seconda volta consecutiva, non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali, ai tifosi non resta che seguire il campionato di Serie A, con la 31esima giornata che prenderà il via sabato 2 aprile alle 15 e si concluderà lunedì 4 aprile. Ma chi scenderà in campo? A che ora e dove seguire tutti i match?

Le partite di Serie A di sabato 2 aprile 2022: il calendario

Sabato 2 aprile alle 15 spetterà a Spezia-Venezia dare il via alle 31esima giornata di Campionato di Serie A. La partita sarà visibile solo su DAZN, così come accadrà per Lazio-Sassuolo con il fischio d’inizio alle 18. I biancocelesti potrebbero schierare un 4-3-3 e far giocare: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson, Immobile e Pedro, mentre il Sassuolo potrebbe giocare con un 4-3-3. Il sabato si concluderà con Salernitana-Torino alle 20.45, partita visibile su Dazn e Sky.

Le partite di domenica 3 aprile 2022: chi gioca, Sky o DAZN?

Ma vediamo, ora, nel dettaglio le partite di domenica 3 aprile. Chi e a che ora scenderà in campo? Ecco il calendario completo:

Fiorentina- Empoli alle 15 (visibile su DAZN e Sky)

Atalanta- Napoli alle 15 (visibile su DAZN)

Udinese – Cagliari alle 15 (DAZN)

Sampdoria – Roma (alle 18) DAZN. I giallorossi potrebbero schiarare un 3-4-1-2 e far scendere in campo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Cristante, S.Oliveira, Zelewski, Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham.

Juventus-Inter alle 20.45 (DAZN). Partita attesissima con la Juventus che potrebbe giocare con un 4-4-2 e schierare: Szczesny, Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Pellegrini, Vlahovic e Morata. L’Inter, invece, con un 3-5-2: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Vecino, Barella, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez.

Chi gioca lunedì 4 aprile e come si conclude la 31esima giornata di Serie A

La 31esima giornata di Serie A, come anticipato, si concluderà lunedì 4 aprile. Alle 18.30 scenderanno in campo Hellas Verona- Genoa (partita visibile su DAZN), mentre alle 20.45 sarà la volta di Milan-Bologna (match che si potrà seguire su DAZN e Sky).