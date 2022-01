Quando gioca la Roma: orario, formazioni, dove vederla in Tv e in streaming

Quando gioca la Roma. Scende in campo oggi domenica 16 gennaio 2022 la As Roma impegnata contro il Cagliari Calcio nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. L’incontro è previsto nel pomeriggio. Ieri invece il turno di campionato è stato aperto da tre anticipi, compresi quelli di Lazio e Juve uscite rispettivamente vincitrici dagli incontri con Salernitana (0-3) e Udinese (2-0).

Quando gioca la Roma: orario e dove vederla in Tv e in streaming

Roma Cagliari si disputa oggi, domenica 16 gennaio 2022, alle ore 18.00. L’incontro sarà trasmesso e visibile su Dazn nonché sulle piattaforme dedicate (app, smart tv, ecc.). La partita si gioca allo Stadio Olimpico e sarà arbitrata dal fischietto Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Roma Cagliari oggi, probabili formazioni

Vediamo le probabili formazioni dell’incontro. Mourinho non rinuncia ai migliori e manda in campo Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham. Mazzarri si affida al solito Joao Pedro in avanti. Ecco dunque come potrebbero scendere in campo Roma e Cagliari.

Roma: Patricio, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina, Oliveira, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. J. Mourinho

Cagliari: Cragno, Zappa, Altare, Carboni, Lykogiannis, Nandez, Deiola, Marin, Dalbert, Pedro, Pereiro. All. Mazzarri

Partite Serie A oggi: il programma completo della 22esima giornata

Oltre a Roma Cagliari saranno tre gli incontri di oggi. Si parte alle 12.30 con Sassuolo Verona, poi alle 15.00 Venezia Empoli. In serata il big match Atalanta Inter, mentre domani le ultime tre partite. Bologna Napoli, Milan Spezia e Fiorentina Genoa. I primi due incontri si disputeranno alle ore 18.00 mentre la partita di Firenze è fissata in serata alle 20.45.

La classifica di Serie A

La classifica provvisoria di Serie A aggiornata con gli incontri di ieri vede in testa l’Inter con 49 punti. A seguire Milan (48) e Napoli (43). Atalanta e Juventus sono a 41, poi Lazio 35, Roma e Fiorentina 32, Torino 31. Fanalino di coda la Salernitana a 11 punti.