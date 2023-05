Ritiro Leonardo Bonucci, il calciatore lascia il calcio: ecco quando

Ha deciso di spiazzare tutti i tifosi, ma questa volta non l’ha fatto sul campo da calcio. Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club bianconero ha annunciato che l’anno prossimo darà l’addio al calcio. Una notizia che, forse, non tutti si aspettavano: il giocatore tra poco si ritirerà, ‘appenderà’ le scarpette al chiodo.

Leonardo Bonucci dice addio al calcio

In occasione delle 500 presenze con la maglia bianconera, il capitano della Juventus ha annunciato la data del suo ritiro. “Quando l’anno prossimo smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa. È un orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno questa storica difesa juventina come idoli” – ha detto. Bonucci ha sempre cercato di difendere quella maglia, la sua squadra. “Sin dal primo giorno ho cercato di essere me stesso, nel bene e nel male. Tutto quello che ho fatto l’ho fatto per difendere una maglia che per me è come una seconda pelle. Ho applicato alla lettera quello che significa indossare questa maglia, cercando di prendere prima dagli altri che erano più grandi di me cosa significasse indossare la maglia della Juventus. Dopo – ha detto nel corso dell’intervista – ho cercato di essere esempio e trascinatore di questi valori, ma vivere questa maglia per me è stato come vivere per dodici anni un sogno”.

L’amore per la Juventus

Bonucci nel 2017 ha deciso di lasciare la Juventus per il Milan, poi però è tornato a casa sua. Dalla sua squadra. “Per me la Juventus è sempre stato tutto: rimanere contro la voglia di qualcuno non era una cosa corretta, non mi sentivo più importante come ero stato prima. La separazione era necessaria”. Ma alla fine si torna sempre dove si è stati bene. E lui, Leonardo Bonucci, lo sa. Con la sua Juventus ha vinto ben 8 scudetti. E resterà nella storia.