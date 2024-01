Roma-Atalanta: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, domenica 7 gennaio 2024 alle ore 20.45, la partita Roma-Atalanta. Il match, valido per la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara il sig. Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Palermo. Quarto ufficiale il signor Doveri di Roma 1. Al VAR ci sarà Di Paolo, AVAR Longo S.

Roma-Atalanta, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Roma-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Come arrivano le due squadre al match

L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto partite di Serie A contro la Roma, tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 22 sfide contro i giallorossi nella competizione.

La Roma ha perso due delle ultime tre partite di campionato, contro Bologna e Juventus, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 12 gare disputate nella competiione – tuttavia, tutte queste quattro partite perse sono state in trasferta.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Cristante; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini