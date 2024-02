E’ in programma domani, lunedì 05 febbraio 2024 alle ore 20.45, la partita Roma-Cagliari. Il match, valido per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Pagliardini. Quarto ufficiale il sig. Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà Abisso, con Aureliano AVAR.

Dopo la vittoria in trasferta contro la Salernitana, la ‘nuova’ Roma di De Rossi vuole confermare la buona prova offerta contro i campani. Il Cagliari di Ranieri, invece, è alla disperata ricerca di un successo che possa aumentare le chances di salvezza e mettere pressione alle rivali.

Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. Roma-Cagliari sarà anche visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 251).

Le probabili formazioni del match

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola, Petagna. All. Claudio Ranieri