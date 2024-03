Roma, De Rossi suona la carica: “Vi spiego perchè dobbiamo assolutamente tornare in Champions League”

La Roma si prepara ad affrontare il Brighton di De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale: De Rossi pronto a tutto. Il retroscena.

Daniele De Rossi è pronto all’ennesima sfida importante del suo recente passato. L’allenatore ha preso la Roma in corso d’opera e i risultati non mancano: 6 vittorie su 7 partite, più un passaggio del turno in Europa League. C’è tutto per proseguire sulla buona strada, ma il cammino non è finito.

Domani la squadra giallorossa affronta il Brighton di De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Uno stadio pieno supporterà De Rossi che punta a regalare un altro successo ai tifosi. Dipenderà dalla squadra: la prestazione spetta a loro, ma DDR appare carico già dalla vigilia del match.

De Rossi, ossessione Europa League

La Roma punta a fare il massimo in Europa League per due motivi: il primo è cercare di riprendersi la finale andata storta lo scorso anno, il secondo – non meno importante – tornare in Champions League. I giallorossi puntano al quarto posto in campionato (che sembra essere nuovamente a portata di mano), la strada alternativa per tornare a disputare partite europee che contano è arrivare a Dublino.

De Rossi per caricare la squadra ha detto una semplice, ma intensa frase: “L’ultima volta che la Roma ha giocato in Champions c’ero io in campo, mi sembra che ho smesso da vent’anni”. Troppo tempo per De Rossi senza sentire quella musichetta: l’inno dell’Europa che conta. La colonna sonora della Champions passa attraverso Dublino, ma prima ancora attraverso Brighton. De Zerbi aspetta, la Roma non resterà a guardare.

La Roma è pronta a tutto

Sia in casa che fuori De Rossi vuole fare bene, il punto è proprio spingersi oltre. Dove finora non era mai arrivato. Ci è riuscito con il Feyenoord, ora ci ha preso gusto. La vigilia passa in fretta, anche grazie a parole giuste nel momento giusto. Mancini – interpellato insieme al tecnico alla vigilia della gara – sottoscrive: “Daniele De Rossi ci ha dato la carica venuta meno per via dei risultati che non stavano arrivando”.

Tutto positivo, finora, ma mancano ancora 90 minuti da giocare. Quelli che possono fare la differenza tra oggi e domani. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti, ma la sorpresa iniziale deve far posto alla consapevolezza. Magari anche grazie a un altro triplice fischio positivo.