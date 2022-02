Roma-Genoa, orario e dove vederla in diretta tv e streaming sabato 5 febbraio 2022: Dazn o Sky

Tutto quasi pronto per la partita attesa tra Roma-Genoa, che si disputerà oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico della Capitale. Un match valido per la 24esima giornata di Serie A, con il ritorno in campo dei giallorossi di Mourinho.

Roma-Genoa: a che ora e dove vedere la partita in diretta tv

Il fischio d’inizio di Roma-Genoa è previsto alle 15 di oggi, sabato 15 febbraio, e la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno vedere il match tramite app sulla smart tv o potranno collegare al televisore un TIMVISION BOX. O ancora, a una console o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Roma-Genoa: le (possibili) formazioni di sabato 5 febbraio

Ecco le probabili formazioni di Roma-Genoa che, lo ricordiamo, si giocherà tra pochissime ore allo Stadio Olimpico. La Roma di Mourinho potrebbe schierare un 3-4-1-2 e far scendere in campo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Kardsorp, Cristante, Oliveira, Maitland-Niles, Mkhitaryan, Abraham e Zanioli. Mentre il Genoa potrebbe giocare con un 4-2-3-1 e schierare: Sirigu, Hefit, Ostigard, Vanheusden, Vasquez, Sturaro, Badelj, Yeboah, Amiri, Gudmundsson e Destro.