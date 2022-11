Roma-Lazio, domenica 6 novembre il derby: dove vederlo (Sky o DAZN?), orario, pronostico e formazioni

Il momento tanto atteso è arrivato. Prima dello stop del campionato per i mondiali in Qatar, ci sarà il derby, quello tra Roma e Lazio. La partita è in programma domani, domenica 6 novembre 2022, e i tifosi sono già pronti, schierati per simpatizzare la loro squadra del cuore: il fischio d’inizio sarà alle 18, allo stadio Olimpico della Capitale. Ma dove vedere in diretta tv il match? E quali sono le (possibili) formazioni?

Quali sono le probabili formazioni del derby

Ma vediamo le probabili formazioni, ancora non ufficiali. La Roma di Mourinho potrebbe schierare un 3-4-2-1 e far scendere in campo: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo e Abraham. La Lazio di Sarri, invece, potrebbe optare per un 4-3-3 e far giocare: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv

Il derby di domani, quello tra Roma-Lazio, sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, niente Sky quindi. Gli abbonati potranno vedere la partita sulla propria smart tv, accedendo all’app di DAZN o collegando il televisore a una playstation 4/5, Xbox, Timvisionbox, Amazon Fire Tv Stick. Il derby sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione DAZN, così si potrà seguire su pc, tablet e smartphone.

Chi vince?

Stando ai pronostici e alle quote Eurobet per le scommesse, la Roma sembrerebbe essere la preferita, soprattutto dopo la vittoria contro il Ludogorets. Ma sarà davvero così? O ci sarà un colpo di scena? Tutto è imprevedibile e bisognerà aspettare il match di domani per capire come finirà!

Strade chiuse, come cambia la viabilità a Roma per il derby

Per l’occasione, i romani dovranno fare i conti con strade chiuse e autobus che devieranno il loro percorso di sempre. Come fa sapere Roma Mobilità, ci saranno divieti di sosta a largo Maresciallo Diaz, viale dei Robilant; via Mario Toscano, via Salvatore Contarini (con esclusione dei ciclomotori), viale Antonino di San Giuliano, piazzale Maresciallo Diaz, lungotevere Maresciallo Diaz, piazzale di Ponte Milvio, via Cassia (isola pedonale antistante la chiesa della Gran Madre di Dio) e via dei Monti della Farnesina. Possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

Per la partita di domenica, chiusure sono previste su viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis); ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. Le chiusure, comunque, non riguarderanno i veicoli di soccorso pubblico; i mezzi di pronto intervento; del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; i veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli Steward; veicoli dotati di pass rilasciati dal CONI, dalla Lazio e dalla Roma; ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote e biciclette.