Roma-Salernitana: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

Fan in fibrillazione per la partita che si disputerà oggi allo stadio Olimpico e che vedrà fronteggiarsi la Roma e la Salernitana. Il fischio di inizio – che segna l’esordio del club giallorosso nella Serie A 2023-2024 – è fissato per le 18.30. Il match verrà trasmesso sia in diretta tv sia in streaming. Ma quali saranno le formazioni pronte a scendere in campo?

La partita Roma Salernitana oggi all’Olimpico

Nonostante la Roma si sia mossa sul mercato, la campagna di acquisti non ha ancora portato la “pedina” richiesta, ovvero l’attaccante. Ora, con l’infortunio di Abraham e la squalifica di Dybala il club giallorosso avrà a disposizione per la prima di campionato solo Belotti ed El Shaarawy. Paredes, Aouar e Sanches hanno rinforzato invece la mediana che risente dell’assenza di Matic mentre in difesa è tornato LIorente e N’Dicka. In panchina dovrebbe invece sedersi Bruno Conti per via delle squalifiche di Mourinho, Foti e due collaboratori. Invece, negli ultimi giorni, i cambiamenti alla Salernitana non sono stati molti. Come volti nuovi si sono visti: Ikwuemesi e Stewart e presto potrebbe essere ufficializzato anche Agustin Martegani.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in tv e in esclusiva su DAZN. L’evento si potrà dunque vedere comodamente a casa propria scaricando l’applicazione sulla Smart tv oppure su console come Xbox e Play Station o usando dispositivi come TimVision Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick. Per gli utenti di Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento e aderito all’offerta Zona DAZN il match sarà visibile sul canale 214.

Le possibili formazioni

Passiamo adesso alle possibili formazioni in campo questo pomeriggio: