Roma-Vitesse, quando e dove vedere la partita di Conference League 2022: data, orario e canale diretta tv

La Roma di Josè Mourinho è pronta e si sta preparando al meglio per affrontare, in Conference League, il Vitesse, squadra che dovrà ospitare allo Stadio Olimpico per portare a termine la qualificazione ai quarti di finale. Ma a che ora ci sarà la partita? E dove vederla in diretta tv o streaming?

Roma-Vitesse: Sky o Dazn? Dove vederla in chiaro

Dopo l’1-0 di Arnhem, la Roma è pronta ad ospitare allo Stadio Olimpico il Vitesse per la partita valida per la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Questo match di ritorno è in programma domani, giovedì 17 marzo, con il fischio d’inizio alle 21: la gara sarà trasmessa in chiaro su Tv8, ma non solo. I giallorossi si potranno seguire in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 2021 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport (253 del satellite). In chiaro, su Sky, ma anche su DAZN. Un en plein per seguire una partita imperdibile!

Le (possibili) formazioni

Ecco, di seguito, le possibili formazioni del match di Conference League tra Roma-Vitesse:

La Roma potrebbe schierare un 3-5-2 e far scendere in campo: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy, Zaniolo e Abraham.

potrebbe schierare un 3-5-2 e far scendere in campo: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy, Zaniolo e Abraham. Il Vitesse, invece, potrebbe giocare con un 4-3-3 e far scendere in campo: Houwen, Yapi, Doekhi, Rasmussen, Wittek, Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero, Grbic, Openda.

Dove acquistare i biglietti

E se da una parte manca sempre meno al fischio d’inizio, dall’altra sono ancora disponibili i biglietti per la partita Roma-Vitesse. In curva nord il prezzo è di 22 euro, cifra che sale come si può immaginare in tribuna Monte Mario Nord e Sud (49 euro), mentre in Tribuna Tevere Top Centrale il biglietto costa 45 euro. Sold out la curva sud centrale, laterale, i distinti nord est, sud, la tribuna Tevere parterre sud, quella top nord e sud.