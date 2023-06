Rudi Garcia, chi è il nuovo allenatore del Napoli: età, carriera, fidanzata, stipendio e squadre allenate

Il presidente del club partenopeo De Laurentiis ha rivelato con un post su Twitter la scelta del nuovo tecnico dopo l’addio di Spalletti: “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”. Il tecnico francese si è mostrato entusiasta fin da subito, dichiarando sui social: “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”.

Rudi Garcia, chi è il nuovo allenatore del Napoli

Rudi José García è nato a Nemours, in Francia, il 20 febbraio 1964. Ha 59 anni e ha origini spagnole, precisamente andaluse. Da calciatore ha giocato come centrocampista in diverse squadre francesi, tra cui Lilla, Caen e Martigues, prima di ritirarsi nel 1992. Da allenatore ha iniziato la sua carriera nel Saint-Étienne, dove ha ricoperto vari ruoli tra il 1998 e il 2001. Successivamente ha guidato il Digione, il Le Mans e nuovamente il Lilla, con cui ha vinto un campionato francese (2010-2011) e una Coppa di Francia (2010-2011), venendo premiato come miglior allenatore della Ligue 1 (2011) e allenatore francese dell’anno (2011). Nel 2013 è approdato in Italia, alla Roma, dove ha ottenuto due secondi posti consecutivi in Serie A (2013-2014 e 2014-2015), ricevendo altri due riconoscimenti come allenatore francese dell’anno (2013 e 2014). Dopo aver lasciato la capitale nel gennaio 2016, ha allenato l’Olympique Marsiglia, l’Olympique Lione e l’Al-Nassr, squadra saudita da cui si è separato nell’aprile 2023.

Il nuovo stipendio di Garcia

Secondo le indiscrezioni riportate dai media italiani, Rudi Garcia avrebbe firmato un contratto biennale con il Napoli, con opzione per il terzo anno. Lo stipendio del tecnico francese sarebbe di circa 3 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati ai risultati sportivi. Si tratta di una cifra inferiore rispetto a quella percepita dal suo predecessore Spalletti, che guadagnava circa 4 milioni di euro netti all’anno. Ma passiamo alla cronaca rosa e al gossip: è fidanzato Rudi Garcia e con chi?

La fidanzata italiana

La fidanzata di Rudi Garcia si chiama Francesca Brienza ed è una giornalista sportiva italiana. I due si sono conosciuti nel 2014, quando lui era l’allenatore della Roma e lei lavorava per Roma TV, la televisione della squadra giallorossa. Da allora non si sono più lasciati e lei lo segue ovunque nelle sue avventure da allenatore, prima a Lione, poi in Arabia e ora a Napoli. Francesca Brienza è nata a Roma il 5 aprile 1985 ed è laureata in Scienze della comunicazione. Ha lavorato per diverse emittenti televisive, tra cui Sky Sport, Mediaset Premium e Rai Sport. Attualmente conduce il programma “90° minuto” su Rai Due. La coppia vive insieme a Roma e non ha figli. Nel 2021 hanno annunciato che si sarebbero sposati, ma al momento la cerimonia ancora non c’è stata.