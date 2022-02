Rugby Sei Nazioni 2022, quando e dove vedere le partite dell’Italia in diretta tv e streaming su Tv8 e Sky

Ci siamo. E’ finalmente arrivato il giorno, per i tanti appassionati, della competizione continentale di rugby più datata al mondo: il Sei Nazioni, che prenderà il via proprio oggi, sabato 5 febbraio. Ma quando giocherà l’Italia? E dove vedere in diretta le partite della nazionale?

Rugby Sei Nazioni 2022: dove vedere le partite dell’Italia e quando

Tutte le partite di questa manifestazione, uno dei tornei più importanti di rugby a 15, verranno trasmesse in diretta su Sky, mentre in streaming si potranno seguire su NOW. Ma c’è di più. Le partite dell’Italia si potranno vedere anche in chiaro su TV8.

Rugby Sei Nazioni: quando gioca l’Italia?

In gara ci sono il Galles, l’Inghilterra, la Francia, l’Irlanda, la Scozia e l’Italia. Ad aprire l’edizione del 2022 sarà la sfida tra Irlanda e Galles, mentre domani, domenica 6 febbraio, toccherà all’Italia che dovrà affrontare la Francia. L’appuntamento è alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Area e in chiaro su Tv8, mentre in streaming il match si potrà seguire su NOW. Le altre partite dell’Italia sono previste: il 13 febbraio alle 16 con l’Inghilterra, il 27 febbraio alle 16 con l’Irlanda, il 12 marzo alle 15.15 con la Scozia e il 19 marzo alle 15.15 con il Galles.