Ryder Cup 2023 a Roma, arriva il torneo di golf: date e prezzi dei biglietti

Si terrà nel prossimo autunno a Roma la quarantaquattresima edizione della Ryder Cup, la manifestazione sportiva più seguita dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. L’appuntamento è per il 29 settembre al Marco Simone Golf & Country Club dove fino al primo ottobre si terrà la rassegna sportiva, nella splendida cornice che circonda il castello di Marco Simone, risalente all’anno 1000, con 27 buche.

Nella Ryder Cup, dopo cerimonia di apertura, show di inaugurazione e la competizione Junior, si sfideranno i 12 migliori golfisti d’Europa contro i 12 degli Stati Uniti. Oltre a loro, presenti anche star degli anni passati: il capitano del team statunitense ha già annunciato la presenza di Tiger Woods. È la prima volta che l’evento, nato nel 1927, si svolge in Italia, come deciso nel 2015: come riporta la Repubblica, sono attesi 50mila spettatori al giorno e i biglietti sono già stati esauriti in breve tempo.

L’annuncio era arrivato a suo tempo dall’ex sindaca Virginia Raggi quando, nel post di promozione sui social, ha scambiato l’arena di Nimes per il Colosseo. “La Ryder Cup del 2023 porterà grandi benefici all’Italia e a Roma: in un momento storico così difficile è importante che l’Europa giochi unita – ha dichiarato Franco Chimenti, il presidente della Fig – La Ryder Cup contribuirà a rendere sempre più popolare il golf in Italia e lascerà una legacy non solo a livello sportivo ma infrastrutturale. Per non parlare dei flussi turistici”.

Oltre alla Ryder Cup, viene sviluppato anche il Progetto Ryder Cup 2023, con il supporto del direttore generale Gian Paolo Montali attivo in più settori, dall’inclusione sociale per rendere il golf più accessibile a tutti fino a quello di parità di genere, per accrescere il numero di giocatrici con l’iniziativa Il Golf è Donna. Per quanto riguarda, infine, il coinvolgimento dei giovanissimi, la Federazione ha attivato il progetto Golf a Scuola in collaborazione con il Miur, l’Istituto per il Credito Sportivo e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.