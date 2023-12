Sassuolo-Roma: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18.00, la partita Sassuolo-Roma. Il match, valido per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Moro. Quarto ufficiale il sig. Davide Ghersini di Genova. Al VAR ci sarà Di Bello, con Di Martino AVAR.



Sassuolo-Roma, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Come arrivano le due squadre al match

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette incontri di Serie A contro la Roma, dopo che aveva perso otto volte nei 12 precedenti.