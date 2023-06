Scamacca alla Roma? La trattativa

[adrotate group="9"]

Gianluca Scamacca spera di tornare alla Roma. Il suo sogno è di potersi allenare nuovamente sul campo di Trigoria. Il giovane attaccante, cresciuto a Fidene e ora di proprietà del West Ham, ha come suo massimo desiderio quello di indossare nuovamente la divisa giallorossa, d’altro canto non solo è di origine romana, ma anche le sue esperienze calcistiche sono iniziate nelle giovanili della Roma.

Il sogno di tornare a indossare la maglia giallorossa

E insieme a Scamacca, anche il suo amico di infanzia, Davide Frattesi, aspetta di poter tornare a Trigoria. E per il 24enne di Fidene ci sono buone possibilità, visto che il West Ham è disposto a lasciarlo andare, ma bisognerà vedere quali sono le condizioni che il club giallorosso intenderà proporre. Sembrerebbe che Tiago Pinto voglia un prestito con riscatto secco o vincolato alla qualificazione di Champions. In queste trattative sicuramente la volontà di Scamacca avrà un peso e, non ci sono dubbi che il calciatore voglia tornare a casa.

Chi è Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca è nato a Roma il 1 gennaio del 1999 ed è fidanzato dal 2020 con Flaminia Apolloni, della quale si sa davvero poco. È il fratello della nota traverl blogger Giulia, tra i due c’è un rapporto molto saldo e spesso lei va in Inghilterra a trovarlo. Cresciuto insieme alla mamma e alla sorella Gianluca ha visto il papà solo sporadicamente. Nel tempo le sue qualità calcistiche hanno suscitato l’interesse di diversi club: Juve, Milan, ma il suo amore resta la Roma. Ed è nella capitale che ha iniziato a giocare, prima nella scuola calcio Delle Vittorie, poi nella Cisco Roma e nella Lazio, finché non è stato chiamato dal club giallorosso nelle giovanili. Già a 16 anni, però, si è trasferito in olanda al Psv Eindhoven, fino al trasferimento al Sassuolo, poi i prestiti alla Cremonese, al Pec Zwolle di nuovo in Olanda, l’Ascoli e infine il Genoa.