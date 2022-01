Sei Nazioni Rugby 2022: date, orari e dove vedere le partite dell’Italia in diretta tv e streaming

Sei Nazioni Rugby 2022, ecco quando giocherà l’Italia. Pochi giorni e prenderà il via uno dei tornei più importanti dello sport con la palla ovale. Gli azzurri scenderanno in campo per la prima partita il prossimo 6 febbraio. Ad una manciata di giorni dal via della competizione vediamo qual è il calendario completo delle partite dell’Italia.

Sei Nazioni Rugby 2022: quando gioca l’Italia, il calendario completo

Le squadre partecipanti al torneo sono Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia e Galles. La prima partita, quella inaugurale, si disputerà sabato 5 agosto 2022. Il match vedrà contrapposte Irlanda e Galles dalle ore 15.15. Ecco invece il calendario completo della nazionale azzurra.

Francia Italia – 6 febbraio ore 16.00 (turno 1)

Italia Inghilterra – 13 febbraio ore 16.00 (turno 2)

Irlanda – Italia – 27 febbraio ore 16.00(turno 3)

Italia – Scozia – 12 marzo 15.15 (turno 4)

Galles – Italia – 19 marzo ore 15.15 (turno 5)

Dove vedere le partite dell’Italia in diretta tv e streaming

Ma dove saranno trasmesse in tv le partite del Sei Nazioni dell’Italia? Tutti gli incontri del torneo saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming sulle piattaforme dedicate NowTv e SkyGo. L’Italia tuttavia sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, al canale 8 del Digitale Terrestre.