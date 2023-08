Sentenza Uefa Juve, la decisione: la diretta

Ore cruciale per scoprire il destino della Juventus in Europa. Infatti, oggi pomeriggio si sta esprimendo la sentenza UEFA sulla partecipazione della squadra italiana alle coppe europee, considerati i gravi illeciti compiuti dal club torinese per la questione delle plusvalenze e soprattutto le mensilità legate allo stipendio dell’ex calciatore bianconero, e attualmente all’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

La sentenza UEFA verso la Juventus

Gli animi sono pessimisti per il destino del club che ha vinto più Scudetti d’Italia, con la UEFA che dovrebbe optare quasi certamente verso l’esclusione della squadra dalla prossima edizione della Conference League. Se confermato, questo esito cambierebbe il destino della prossima stagione di Serie A, con i bianconeri che si concentreranno solamente nell’obiettivo di rivincere un Campionato che dal 2020.

Fuori dalle Coppe europee, almeno per la prossima stagione

La Juventus, che avrebbe voluto creare la Super League con i grandi club europei, finirà fuori dalle maggiori competizioni della UEFA nella prossima stagione. Una sentenza che inchioda gli juventini alle irregolarità compiute sotto la scorsa presidenza, ma anche a un braccio di ferro tra la società e federazione calcistica europea dopo la questione della Super Lega dei grandi club calcistici.

L’esclusione dall’Europa cambierebbe il calciomercato

Una Juventus senza Europa, come ovvio, è meno attraente per i grandi campioni del pallone. Infatti, da una parte la società dovrà cercare di mantenere i propri fuoriclasse nel club, dall’altra avrà l’obbligo di lavorare sul prestigio del brand per portare nuovi fenomeni all’interno della rosa e quindi del Campionato Italiano. Una sentenza che non guarda le ragioni della Juve, quindi, complica enormemente il lavoro dei dirigenti del club torinese e del mister Massimiliano Allegri.

Cosa rischia concretamente la Juventus?

Oltre alla dannosa esclusione dalle competizioni europee, potrebbe arrivare la botta anche di una pesante multa, con una pesante sanzione che arriverebbe per la questione delle plusvalenze. Una stangata economica che, anche in questo caso, si rivelerebbe importante per le strategie del calciomercato.

Juventus fuori dalla Conference League

Doccia fredda a Torino, con la sentenza della UEFA che ha confermato l’esclusione della Juventus dalle coppe europee per la prossima stagione. Un esito prevedibile, che però i dirigenti speravano di evitare. I bianconeri, quindi, a distanza di anni non faranno parte di nessuna competizione internazionale targata UEFA, concentrando i propri sforzi solo sul Campionato di Serie A. Al posto degli juventini, verranno iscritti alla Conference League i viola della Fiorentina.

Oltre all’esclusione dalla competizione europea, i bianconeri dovranno pagare anche una multa di 10 milioni.