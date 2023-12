Serie A, gol nel recupero: quali squadre ne hanno segnati di più nell’ultimo decennio?

Serie A, gol nel recupero: quali club ne hanno segnati di più nell’ultimo decennio? Lazio in testa, seguono Roma e Juve.

Il sito News.Superscommesse.it ha condotto una particolare indagine sulla Serie A con l’obiettivo di stilare la classifica dei club con la più alta media gol nei minuti di recupero nelle ultime 10 stagioni. Attualmente, a detenere il primato sono in due: Atalanta e Cagliari. Dall’analisi più estesa, invece, è emerso che è la Lazio la squadra con la più alta media di gol siglati nell’extra time nelle ultime 10 stagioni di Serie A: 4.4 a stagione. Alle sue spalle la Roma, con la media di 4, al terzo posto invece troviamo la Juventus con la media gol di 3.4.

Serie A 2023-2024: Atalanta e Cagliari primeggiano con 4 reti nel recupero

In questa stagione, sono attualmente Atalanta e Cagliari ad occupare il primo posto della classifica dei club che hanno segnato di più nei minuti di recupero: entrambe sono a quota 4 gol. Secondo posto per Roma e Fiorentina, che condividono il risultato di 3 reti nell’extra time. Di seguito la parte alta della classifica delle squadre di Serie A che fino a questo momento hanno segnato più volte nei minuti di recupero:

Squadra Gol nel recupero Atalanta 4 Cagliari 4 Fiorentina 3 Roma 3

Gol nell’extra time, ultimi 10 anni: Lazio in vetta alla top 10, sul podio anche Roma e Juventus

Prendendo in considerazione le squadre che hanno disputato almeno 8 delle ultime 10 stagioni di Serie A, la classifica vede in cima la Lazio, che con 44 gol in 10 stagioni disputate arriva ad una media di 4.4 reti nel recupero a stagione. Segue la sua rivale, la Roma, con la media di 4 reti nel recupero a stagione, mentre si assesta al terzo posto la Juventus, con 34 reti nel recupero nelle ultime 10 stagioni per una media di 3.4 gol a stagione. Di seguito la top 10: