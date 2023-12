Serie B oggi in tv, tutte le partite del 26 dicembre: orari e dove vederle (anche in streaming)

La diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie B, così come tutta la stagione, sarà visibile su Sky (e NowTV) e DAZN. Le piattaforme saranno le uniche a trasmettere la diretta del campionato cadetto. Nel dettaglio, per la stagione in corso, Sky si è assicurata il pacchetto uno (satellitare) al prezzo di 16 milioni più Iva, mentre il pacchetto due (streaming), sarà condiviso sia da Sky che da DAZN, che offriranno la visione a un costo totale di 12 milioni più Iva.

La notizia è che Helbiz, uno degli attori del sistema broadcaster, non trasmetterà il campionato. La crescente tensione finanziaria di Helbiz, evidenziata anche da ritardi nei pagamenti, ha portato la Lega a decidere di risolvere il contratto con l’azienda newyorkese.

Chi sono le 20 squadre che partecipano al torneo cadetto

Le 20 squadre che giocano il campionato cadetto sono: Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana, Venezia.