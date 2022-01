Sinner-De Minaur, orario e dove vedere in diretta tv e streaming la partita di tennis degli Australian Open oggi 24 gennaio 2022

Ci siamo. Oggi, lunedì 24 gennaio, ci sarà un match imperdibile tra l’italiano Jannik Sinner e il padrone di casa Alex De Minaur, match degli ottavi di finale della parte basse del tabellone dell’Australian Open 2022. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sulla partita, dalla diretta tv all’orario.

Sinner-De Minaur oggi 24 gennaio 2022: orario e dove vedere la partita

In campo oggi, lunedì 24 gennaio 2022, scenderanno in campo Jannik Sinner e Alex De Minaur, con il match che si disputerà alle ore 3 (ora italiana). La gara sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport (210 e 211 di Sky), mentre la diretta streaming sarà disponibile su EuroSport Player, Discovery +, Sky Go e DAZN.

Sinner-De Minaur 24 gennaio 2022

L’italiano è riuscito a conquistarsi l’ottavo di finale dove aver battuto Sousa, Johnson e Daniel; mentre De Minaur ha sconfitto l’italiano Musetti e poi Majchrzak e Andujar. Ora sono pronti a scontrarsi e a scendere in campo. I due hanno giocato contro nel 2019, poi nel 2020 e oggi ci riprovano!