Sinner-Hurkacz, dove vedere oggi in diretta tv e streaming la partita di tennis (ATP Dubai 2022)

E’ tutto quasi pronto per la partita tra Sinner e Hurkacz per i quarti di finale dell’ATP Dubai 2022. Ma a che ora giocano? E dove vedere in diretta tv e streaming la gara? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili così non sarete impreparati!

Sinner-Hurkacz: orario e dove vedere la partita di tennis oggi 24 febbraio 2022

Il quarto di finale dell’ATP Dubai 2022 tra Sinner e Hurkacz inizierà non prima delle ore 13.20. I due tennisti si sfideranno sul campo principale e saranno preceduti dal primo incontro tra lo statunitense Mc Donald e il russo Andrej Rublev, il numero due del seeding.

Dove vedere Sinner-Hurkacz in tv oggi 24 febbraio 2022

L’incontro tra i due tennisti sarà trasmesso oggi, giovedì 24 febbraio, in diretta tv in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. In streaming, invece, la partita sarà visibile gratis su supertennis.tv, ma sarà disponibile anche sui portali Sky Go e Now.