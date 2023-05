Siviglia-Roma, dove vedere la finale di Europa League a Budapest: probabili formazioni e pronostico

Tutto pronto per la finalissima di Europa League di domani sera, che metterà di fronte la Roma e il Siviglia. I giallorossi continuano a non far pronostici sulla partita, consapevoli come gli iberici ormai sono dei veri maestri della competizione: sei finali vinte e zero sconfitte. Romanisti che arriveranno anche con un problema legato agli assenti, con il solo Dybala che dovrebbe aver recuperato in vista di domani.

Verso Siviglia-Roma: le probabili formazioni

Per la finale di Budapest, José Mourinho ha voluto azzerare qualsiasi contatto con stampa e tifosi. Allenamenti segreti con la rosa, in una tre giorni dove si è concentrato a provare schemi e soprattutto convincere i suoi giocatori come si può vincere il Siviglia. Servirà il Mourinho delle imprese, di quelle come la Champions con il Porto o il Triplete con l’Inter. Per l’occasione, la Roma dovrebbe presentarsi in campo con un assetto offensivo nell’interpretazione del 3-4-2-1. Recuperato Smalling, trequarti con Pellegrini e il “faraone” El Shaarawy. In attacco, dal primo minuto sarà Abraham a cercare il gol. Dybala, per non rischiare, partirà dalla panchina.

ROMA (3-4-2-1), probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

I pronostici della finale

A Budapest, sarà una partita di studio, almeno nel primo tempo. Una delle due formazioni è costretta a vincere, ma non è così impensabile che la Coppa si aggiudichi alla “roulette russa” dei calci di rigore. Infatti, si prevede una partita difensiva, dove entrambe le formazioni potrebbe aver paura di sbilanciarsi. Nella Roma il robusto centrocampo Cristante-Matic ne è una fotografia, con la difesa del Siviglia che sembra riprendere la stessa logica con la presenza di Gudelj e Badé dal primo minuto. Anche il ballottaggio Gil/Lamela, con favorito il calciatore spagnolo sul famoso fantasista argentino, che teneva di giocare la finale contro la sua ex squadra.