Slavia Praga-Roma: dove vedere la partita di Europa League in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, giovedì 9 novembre 2023 alle ore 18.45, la partita Slavia Praga-Roma. Il match, valido per la quarta giornata del gruppo G di Europa League, si giocherà alla Eden Arena di Praga.

Slavia Praga-Roma, dove vedere la partita in tv e in streaming

Diverse le modalità per vedere Slavia Praga-Roma, a partire da DAZN che tramite la sua app per smart tv permetterà di assistere al match in televisione. In altrernativa si può accedere al servizio da console di gioco o da Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISION BOX.

Anche Sky consente la visione della gara sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno ai numeri 252 e 201. Necessario un abbonamento attivo al servizio.