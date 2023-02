Super Bowl 2023: quando, a che ora e come vederlo in diretta tv in Italia

Si avvicina la serata del Super bowl 2023, l’evento più atteso e seguito negli Stati Uniti ed uno dei più seguiti al mondo. La buona notizia è che gli appassionati del football americano potranno seguirlo in diretta anche in Italia. Non si tratta solo di un evento sportivo perché nell’intervallo ci saranno concerti e una miriade di iniziative collegate.

Il Super Bowl 2023

È anche gara ad accaparrarsi uno spazio pubblicitario durante l’evento perché trattandosi di una vetrina mondiale con milioni di spettatori, la risonanza è altissima così come i prezzi per l’acquisto degli spazi. Vediamo quando andrà in scena il Super bowl 2023 e come fare per vederlo anche in Italia. Si tratta dell’evento più atteso e seguito negli Stati Uniti che mette contro le due vincitrici delle due conference del massimo campionato americano di football americano che si sfidano in una finale per la conquista del titolo.

Ogni anno è visto da milioni di spettatori con una risonanza da miliardi di dollari. L’evento 2023 si terrà al State Farm Stadium di Glendale, in Arizona che è ovviamente già tutto esaurito. Quest’anno a sfidarsi saranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles per una sfida che si preannuncia spettacolare. Lo scorso anno gli spettatori furono 99 milioni, numeri in calo rispetto agli 111 milioni degli altri anni ma comunque alti.

Cosa vedremo durante l’evento di football americano

In compenso però sono aumentate le visualizzazioni dell’evento in streaming in differita. Il super bowl 2023 andrà in scena domani sera 12 febbraio quando in Italia sarà ormai notte fonda e sarà passata la mezzanotte. Ma come detto l’evento non è soltanto sportivo ma a corredo della partita ci saranno tantissimi spettacoli. Il più atteso è come sempre il concerto all’intervallo che quest’anno vedrà il ritorno sul palco di Rihanna.

Ma il super bowl è atteso anche per i lanci pubblicitari con le grandi aziende pronte a sborsare milioni e milioni di dollari per avere una pubblicità nel corso dell’evento. Anche le case cinematografiche sfruttano la risonanza dell’evento per mostrare al pubblico i trailer dei film più attesi. Infatti dopo tanti anni ci sarà il ritorno della Warner Bros che rilancerà in esclusiva mondiale il trailer del film The Flash considerato da molti esperti uno dei migliori film cinecomic di sempre. E poi ci sarà la Universal che lancerà la campagna per Fast X che uscirà a maggio.

Come vedere il Super Bowl in Italia

Il super bowl è un evento talmente enorme che anche l’Italia non poteva restare indifferente dinnanzi a lui. Per questo la diretta sarà garantita da Rai 2 a partire dalle 00.15 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Il tutto sarà ovviamente visibile anche in streaming sull’app Rai Play scaricabile sia per dispositivi iOs che Android. Ma la Rai non sarà l’unica a garantire la diretta nel nostro paese perché la live del super bowl sarà visibile anche su Dazn che ha i diritti per trasmettere tutte e gare di Nfl. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta per gli amanti dello sport anche se ovviamente l’orario sarà un po’ proibitivo.